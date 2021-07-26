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Компания Apple может использовать процессоры Intel Xeon W-3300 Ice Lake следующего поколения при производстве своего нового Mac Pro, который должен выйти в этом году. Информация исходит от YuuKi_AnS, который уже неоднократно сообщал точную информацию о семействах Intel Xeon для рабочих станций и серверов.

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Первые чипы Intel Xeon W-3300 Ice Lake уже начали появляться в онлайн-магазина. Утечка сообщает, что компьютеры Apple Mac Pro 2022 используют чипы Intel Xeon W-3300. Если это подтвердится, то означает, что Apple отложила запуск собственного процессора Jade на основе ARM второго поколения, также известного под названием M2. Хотя, возможно, компания Apple решит выпустить Mac Pro 2022, как на процессорах Intel Xeon W-3300, так и на собственных чипах Jade. Apple Mac Pro на базе Jade будет иметь две конфигурации с 20 ядрами и 40 ядрами. В первом случае процессор будет предлагать 16 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных ядра, а во втором - 32 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных ядер. Mac Pro 2022 на процессорах Intel Xeon W-3300 получат до 38 ядер и 76 потоков.

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Серия Xeon W-3300 получит исполнение LGA 4189. Максимальная мощность чипов составит 270 Вт TDP. Кроме того, процессоры будут иметь поддержку 64 линии PCIe Gen 4 и 8-канальную память DDR4-3200 емкостью до 4 ТБ. Флагманский Xeon W-3375 имеет 57 МБ кэш-памяти и максимальную тактовую частоту 4 ГГц.