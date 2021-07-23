Intel добавила поддержку процессоров Lunar Lake в драйвер Linux
Компания Intel начала постепенно добавлять поддержку новой платформы под кодовым наименованием Lunar Lake в драйверы Linux. На данный момент добавлена поддержка сетевых контроллеров. То же самое было сделано ранее для процессоров Tiger Lake и Alder Lake. Такую информацию сообщает ресурс Phoronix. Это может означать, что компания активно ведет работу над процессорами Lunar Lake.
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Процессоры Lunar Lake будут поддерживаться в версии Linux 5.15, которая выйдет осенью. Новые чипы продолжат использовать контроллер I219 GbE. Однако, ничто не помешает производителям ПК установить в свои системы более совершенные контроллеры 2.5GbE, 5GbE или 10GbE.
В настоящее время о процессорах Lunar Lake практически ничего не известно. Они должны появиться только через несколько лет и придут на смену поколению Meteor Lake, которое в свою очередь появится в 2023 году. Следовательно, Lunar Lake - это то, что должно появиться в 2024 году. Принимая во внимание, что Meteor Lake будут использовать архитектуру чиплетов, что было подтверждено генеральным директором Intel Пэтом Гелсингером, можно с уверенностью сказать, что чипы Lunar Lake также будут построены по технологии чиплетов.
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