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Сегодня появились сведения о дальнейшем развитии популярных и доступных чипсетов для смартфонов серии Dimensity. Компания MediaTek готовит к выпуску мобильный чипсет Dimensity 1100U. Этот чипсет является субфлагманом MediaTek и предлагает поддержку сетей пятого поколения, но будет отличаться небольшим снижением производительности относительно флагманского чипсета Dimensity 1200. Таким образом, новинка последует примеру чипсета среднего класса Dimensity 800, который также после выхода на рынок получил немного упрощенную, но более дешевую версию в лице чипсета Dimensity 800U. Такую информацию предоставил известный инсайдер под ником Digital Chat Station на своей странице в сети Weibo.

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Стоит однако иметь в виду, что Digital Chat Station не предоставила никаких конкретных доказательств того, что чипсет Dimensity 1100U действительно существует или находится на стадии разработки. Digital Chat Station также утверждает, что новинка предназначена для смартфонов стоимостью около 1000 юаней (примерно 155 долларов), и появится сначала в телефонах, предназначенных для китайского рынка.