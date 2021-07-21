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Пару дней назад ресурс Fudzilla сообщил, что компания AMD готовит к выпуску Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600 в один день, предположительно 11 августа. Однако, сегодня в Twitter появилась информация от Coreteks, который указывает на другие даты выхода Radeon RX 6700XT, Radeon RX 6600 и технологии FidelityFX Super Resolution.

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Если верить данным Coreteks, то AMD Radeon RX 6600 будет выпущена в сентябре или октябре, таким образом, пока нет точной даты выхода этой видеокарты. Также стоит отметить, что AMD до сих пор не выпустила Radeon RX 6700, хотя старший вариант Radeon RX 6700 XT был выпущен ещё 4 месяца назад.

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Что касается технических характеристик, то у AMD Radeon RX 6600 предполагается наличие 1792 потоковых процессоров. Именно такую конфигурацию имеет мобильный вариант Radeon RX 6600M и видеокарта для рабочих станций Radeon Pro W6600. Стоит отметить, что новая информация о запуске серии RX 6600 вовсе не означает, что компания AMD не анонсирует обе карты в одно и то же время. Ожидаемый в следующий четверг анонс по-прежнему может касаться обеих моделей.

Кроме того, в сообщении Coreteks говорится, что выход видеокарт на младшем графическом процессоре Navi 24 может произойти не ранее конца текущего года. Ожидается, что этот графический процессор будет использоваться в видеокартах, которые придут на смену серии Radeon RX 5500, успешно используемой в текущем поколении ноутбуков.