Xiaomi обогнала Apple по поставкам смартфонов
Сегодня аналитическое агентство Canalys опубликовало новые сведения по ситуации на рынке смартфонов. Согласно этой информации компания Xiaomi поднялась на вторую строчку по количеству отгрузок с 17% рынка. На первом месте находится Samsung, отгрузившая во втором квартале 2021 года около 19% от общего числа смартфонов. Однако, Xiaomi показывает настолько высокие темпы роста, что скоро легко обгонит Samsung и выйдет на первое место. Достаточно сказать, что прирост Xiaomi составил 83%, в то время как южнокорейский гигант показал темп роста всего на уровне 15%.
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Что касается остальных позиций, то третье место, как не трудно догадаться, досталось Apple. Её доля по отгруженным смартфонам составляет 14%. Однако, в компании вряд ли расстраиваются, так как её устройства имеют самый высокий показатель по доходности. Например, компания Xiaomi в среднем получает на 75% меньше прибыли с одного проданного смартфона, чем iPhone, и на 40% меньше, чем Samsung.
Четвертое и пятое места также принадлежат китайским производителям. Компании OPPO и Vivo сумели получить по 10% рынка. Обе эти компании, так же как и Xiaomi, показали высокие темпы роста: OPPO 28% и Vivo 27%. Если такие темпы роста сохранятся, то они также оставят Apple позади в ближайшем будущем.
Что касается общемирового темпа роста, то этот показатель находится на уровне 12%, компенсируя прошлогодние потери, вызванные пандемией и нехваткой микрочипов.
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