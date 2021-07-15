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Чем ближе становится выход новых процессоров от AMD и Intel, тем больше появляется различных утечек о новинках. Не стали исключением и будущие процессоры Alder Lake. Вчера стала известна производительность инженерного образца флагманского процессора Core i9-12900K. А сегодня в сеть попали более подробные технические характеристики процессоров Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K.

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Новая информация поступила от инсайдера @davideneco25320, который разместил её в Twitter. Стоит сразу отметить, что речь идет не о серийных образцах, а о так называемых квалификационных чипах (QS). Таким образом, спецификации серийных образцов будут несколько иными.

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Флагманский чип Core i9-12900K получит восемь производительных ядер и восемь энергоэффективных ядер, что в общем итоге дает 24 потока. Core i9-12900K имеет максимальную частоту в режиме boost 5,3 ГГц на двух производительных ядрах и 5 ГГц при активности всех ядер. Энергоэффективные ядра имеют максимальную частоту 3,9 ГГц для количества ядер от одного до четырех и 3,7 ГГц при работе всех восьми энергоэффективных ядер.

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Размер кеша третьего уровня Core i9-12900K составляет 30 МБ, а уровни мощности имеют значения: PL1 - 125 Вт и PL2 - 228 Вт. Интересно, что уровни мощности PL1 и PL2 имеют одинаковое значение для всех трёх упомянутых моделей. С частотами и конфигурациями ядер на разной частоте процессоров Core i7-12700K и Core i5-12600K можно ознакомиться на изображении выше.



