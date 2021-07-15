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В сети появилось несколько сообщений о том, что компания Xiaomi в ближайшее время может представить смартфон Redmi 10, являющийся преемником очень удачной и успешной серии Redmi 9, включающей несколько моделей с различными характеристиками. Смартфон Redmi 10 был обнаружен в базе данных FCC под номером модели «21061119AG», работает на оболочке MIUI 12.5 и поддерживает сети четвертого поколения 4G.

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На выбор покупателям будут представлены три модели с различной конфигурацией оперативной памяти и объемом внутреннего накопителя: 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ, а также 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ. Кроме того, инсайдер Kacper Skrzypek сообщает, что смартфон Redmi 10 будет работать на процессоре производства Mediatek, но без указания конкретной модели. Судя по информации о поддержке сетей 4G, рассчитывать на чипсет серии Dimensity не приходится.

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Kacper Skrzypek также сообщил некоторую информацию о камерах смартфона. По его данным, одна из моделей серии Redmi 10 может получить основную камеру разрешением 50 мегапикселей с датчиком Samsung S5KJN1, датчик Sony IMX355 на 8 мегапикселей и макрообъектив разрешением 2 Мп.