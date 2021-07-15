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Сегодня стало известно, что вероятность выхода процессоров под кодовым Warhol на обновленной архитектуре Zen 3, планировавшихся на конец года, крайне маловероятна. Вместо этих процессоров AMD выпустит в третьем или даже четвертом квартале следующего года новое поколение процессоров на базе архитектуры Zen 4 с кодовым наименованием Raphael. Кроме того, похоже, что серия процессоров AMD Ryzen 6000 следующего поколения не получит больше ядер и будет аналогично чипам Vermeer.

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Данную информацию распространили сразу два известных инсайдера ExecutableFix и Патрик Шур. По их данным настольные процессоры на архитектуре Zen 4 будут в максимальной комплектации иметь 16 ядер. До этого некоторые источники утверждали, что в новом поколении процессоров максимальное количество ядер может увеличиться до 24 штук во флагманских моделях серии Ryzen 6000. Также Патрик Шур сообщил, что топовый процессор с предположительным названием Ryzen 9 6950X будет иметь TDP 170 Вт. Другие модели получат TDP на уровне 120 Вт, 105 Вт, 95 Вт и 65 Вт, первые три из которых, вероятно, получат названия Ryzen 9 6900X, Ryzen 7 6800X, Ryzen 5 6600X. Важным также является то, что новые процессоры будут производиться по более тонкому 5-нм техпроцессу на предприятиях компании TSMC.

Если информация о количестве ядер подтвердится, то это не должно разочаровывать потребителей, так как большое количество ядер необходимо в серверах и рабочих станциях, а обычным потребителям для домашнего использования 24 ядра будут излишними. Кроме того, большее количество ядер привело бы к увеличению энергопотребления. Также имело бы смысл освободить место в кристалле для большего числа ядер встроенного графического процессора, который, по слухам, будет построен на архитектуре RDNA2.