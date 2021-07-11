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В прошлом месяце AMD без лишнего шума и пафосных мероприятий начала продавать комплект 4700S, который по сути является мини компьютером с уже распаянным на плате процессором. Предполагается, что в основе комплекта лежит процессор для консоли PlayStation 5. Утилита CPU-Z, показывая характеристики 4700S, указывает на название Ryzen. Официальный сайт компании AMD не указывает Ryzen в наименовании, а описывает его как 8-ядерный 16-поточный чип на архитектуре Zen 2.

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Сам комплект AMD 4700S помимо процессора включает материнскую плату, на основе неизвестного набора логики, позволяющую разместить от 8 до 16 ГБ памяти GDDR6. Судя по сообщениям, процессор работает на тактовой частоте 3,2 ГГц, а память имеет скорость 14 Гбит/с. Система охлаждения представлена кулером, напоминающим фирменный Wraith Stealth, идущий в комплекте с коробочными версиями процессоров Ryzen.

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На плате распаян только один слот PCIe x16 Gen2, причем только с четырьмя полосами пропускания, что в свою очередь значительно ограничивает выбор видеокарты. Компания AMD рекомендует использовать Radeon RX 550, а самыми мощными поддерживаемыми графическими ускорителями указаны GTX 1060 и RX 590.

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Что касается сходства с консолью PlayStation 5, то в AMD ответили, что настольный комплект 4700S является уникальной разработкой для удовлетворения потребностей массового рынка в производительных процессорах с большим количеством ядер. Однако, сходство AMD 4700S и PS5 нельзя отрицать. В связи с этим появилось мнение, что комплекты AMD 4700S являются отбраковками предназначенных для PS5 процессоров, в которых не функционирует графическая часть чипа.

Как бы там ни было, данный комплект существует, а партнеры компании AMD готовят выпустить на рынок до 80 различных устройств на его основе. «Мы ожидаем, что с 24 июня на рынок поступит более 80 проектов от наших партнеров. Цены на эти системы будут объявлены нашими партнерами позже», - заявила AMD. Сейчас приобрести комплекты 4700S можно только на азиатском рынке, но велика вероятность, что через какое-то время их можно будет купить и в других регионах мира.