Qualcomm хочет создать собственный процессор для персональных компьютеров
Компания Qualcomm в последнее время всё настойчивее пытается проникнуть на рынок персональных компьютеров со своими мобильными чипами Snapdragon, которые предлагают отличную энергоэффективность и приличную производительность. Однако, пока только Apple удалось осуществить в реальности подобную идею об энергоэффективных, но высокопроизводительных чипах. Qualcomm не скрывает, что также намеревается создать нечто подобное процессору Apple M1. После недавнего интервью с новым генеральным директором Qualcomm Криштиану Амоном, стало известно, что Qualcomm планирует производить чипы для ноутбуков, которые будут напрямую конкурировать с процессором Apple. Это означает, что, несмотря на различия в целевых платформах Apple M1 с macOS и Qualcomm Snapdragon с Windows, компания хочет обеспечить равную, если не лучшую производительность и отличное время автономной работы.
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С недавним приобретением Nuvia у Qualcomm появилась команда очень талантливых инженеров, которым по силам подтвердить делом заявления компании. Qualcomm также недавно удалось нанять некоторых разработчиков чипа Apple M1. В компании отмечают, что будут использовать только лучшие решения для своего будущего чипсета, который кроме всего прочего получит встроенный 5G модем.
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