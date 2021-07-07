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Сегодня в сети появились новые данные о продажах процессоров от Mindfactory, являющегося крупным немецким ритейлером. Что касается количества проданных процессоров, то AMD по-прежнему значительно опережает Intel с 82% против 18% в июне, но это относится к розничным продажам при самостоятельной сборке ПК. Однако у Intel есть крупные OEM-контракты, которые составляют львиную долю продаж компании и значительно превышают этот показатель у AMD. можно положиться.

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Общие продажи в июне выглядят скромно для AMD, так как было продано чуть более 10000 единиц по сравнению с более чем 35000 единиц в ноябре и декабре 2020 года, когда настольные чипы Zen 3 только поступили в продажу. Хорошая новость для AMD заключается в том, что сокращение общих продаж процессоров Ryzen, похоже, в основном коснулось старых моделей, поскольку очевидно, что линейка Ryzen 5000 по-прежнему очень востребована пользователями. В июне было продано впечатляющие 3550 единиц Ryzen 5 5600X, и даже дорогой Ryzen 9 5950X был приобретен в количестве 380 единиц. Продажи процессоров Intel Rocket Lake 11-го поколения не блещут по сравнению с Core i7-11700K, который стал лидером продаж с 320 единицами реалилованных процессоров. Фактически, 9 из первой десятки лучших мест в рейтинге продаж процессоров занимают чипы Ryzen.

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Больше диаграмм с информацией можно посмотреть по данной ссылке.