OnePlus Nord 2 получит чипсет Dimensity 1200
Утечки информации о смартфоне OnePlus Nord 2 появляются уже несколько месяцев. Впервые стало известно о преемнике OnePlus Nord еще в мае. Ещё тогда стало известно, что в телефоне будет использоваться чипсет от MediaTek.
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В преддверии официального анонса OnePlus подтвердила, что грядущий смартфон Nord 2 действительно будет иметь процессор MediaTek Dimensity 1200, что сделает его первым смартфоном в истории OnePlus с чипом MediaTek.
MediaTek Dimensity 1200 является флагманским чипсетом от тайваньского производителя. Он вполне неплохо конкурирует с предложениями высшего уровня компании Qualcomm, такими как Snapdragon 865+ и 870, и отстает только от Snapdragon 888. Чипсет использует одно ядро ARM Cortex-A78 с тактовой частотой до 3 ГГц, три ядра Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и 4 энергоэффективных ядра Cortex-A55 с тактовой частотой до 2 ГГц. За обработку графики отвечает графический процессор ARM Mali-G77 MC9. Таким образом, ожидается довольно значительный скачок производительности следующего телефона серии Nord.
Кроме раскрытия информации о чипсете, никакой другой информации о смартфоне предоставлено не было. Согласно предыдущим утечкам, OnePlus Nord 2 будет оснащен 6,43-дюймовым AMOLED дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц. На задней панели будет установлен модуль с тремя камерами, состоящий из 50-мегапиксельной основной камеры с датчиком Sony IMX766, сверхширокоугольной 8-мегапиксельной камеры и 2-мегапиксельного датчика. Смартфон получит аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч и будет иметь конфигурации памяти с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителем либо 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителем.
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