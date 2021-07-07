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Согласно документации по системе управления качеством (QDMS) Intel, производитель снимает с производства три серии своих потребительских процессоров.



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Как сообщает ресурс ComputerBase, в настоящее время Intel снимает с производства три линейки продуктов с низким энергопотреблением. Прекращение производства затронуло серии Intel Core Comet Lake-U 10-го поколения, а также Core Ice Lake-U 10-го поколения и серию Lakefield 11-го поколения.

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Список моделей, предоставленный Intel, подтверждает, что последняя отгрузка этих процессоров назначена на апрель будущего 2022 года, однако официальное прекращение производства состоится уже сегодня.

Самым необычной линейкой, которая покидает официальный модельный ряд, является Lakefield - первая серия Intel, поддерживающая гибридную технологию. Это означает, что у Intel больше не будет производить процессоры с подобной архитектурой вплоть до появления серии Alder Lake.

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Intel также отказывается от процессоров Ice Lake-U и Comet Lake-U, которые являются очень популярными при производстве бюджетных маломощных ноутбуков, однако на смену им Intel уже приготовила приемника в лице серии процессоров Core Tiger Lake-U 11-го поколения.