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Не последнюю роль сыграла компания Nvidia, которая многое сделала, чтобы отвадить майнеров Ethereum от покупки игровых видеокарт в огромным количестве. Однако такие меры, как запуск специализированных карт для майнинга криптовалюты и снижение хешрейта на видеокартах на базе Ampere, были недостаточными. Тем не менее, для геймеров, желающих приобрести графические карты есть несколько хороших новостей. Например, информация от Etherscan.io сообщает, что общий хешрейт сети Ethereum снизился на 17%.

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По состоянию на 5 июля 2021 года общий хешрейт сети Ethereum составляет примерно 505770 GH/s. Это значительно ниже среднего показателя июня 2021 года с 610 832 GH/s. Для сравнения, чтобы достичь этого числа, потребуется более 875 000 видеокарт GeForce RTX 3090 с максимальной скоростью 120 MH/s. Это не обязательно означает, что миллион с лишним видеокарт были внезапно отключены из сети Ethereum. Необходимо также учитывать ASIC, такие как Bitmain Antminer E9, которые намного эффективнее при майнинге Ethereum.

Наиболее существенный вклад в снижение общей скорости хеширования сети Ethereum внесли меры по борьбе с добычей криптовалюты в Китае. Некоторые крупные китайские майнеры уже начали перемещать свои фермы из Китая в континентальную часть США и Казахстан. Следовательно, текущее снижение добычи может быть лишь временной заминкой.

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Учитывая, что глобальная нехватка полупроводников сохранится в 2021 и даже в 2022 году, производители по-прежнему не смогут удовлетворить высокий спрос на видеокарты. Однако настанет момент, когда майнеры наводнят рынок массой прошедших огни и воды видеокарт, что должно вызвать резкое снижение цен на видеокарты. В определенной степени это уже происходит, но должно пройти некоторое время, прежде чем они появятся в рознице по рекомендованной розничной цене.