14 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получат MIUI 12.5 в июле
Начали появляться сообщения о том, что компания Xiaomi должна выпустить MIUI 12.5 в течение июля для многочисленного количества моделей смартфонов, которые работают либо на глобальной, либо на европейской прошивках. Поскольку следующая версия оболочки MIUI 13, как ожидается, появится в ближайшие пару месяцев и, возможно, дебютирует в грядущем флагманском смартфоне Mi Mix 4, Xiaomi необходимо приложить больше усилий с развертыванием MIUI 12.5, прежде чем переключить внимание на следующее поколение MIUI.
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Сегодня стал доступен список из 14 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, в который входят одни из самых популярных и доступных устройств среднего уровня, в настоящее время предлагаемые китайским производителем, которые, как ожидается, получат MIUI 12.5 в июле:
Mi 10, Mi10 Lite 5G, Mi 10Т Lite;
Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite;
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Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9T;
Redmi Note 8 Pro;
Redmi 9;
POCO X3 NFC;
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POCO F2 Pro.
Как видно смартфоны Mi 10 и Mi Note 10 получат MIUI 12.5 вместе с серией смартфонов Redmi Note 9. Многие будут рады присутствию в списке очень популярного Redmi Note 8 Pro, выпущенного ещё в августе 2019 года.
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