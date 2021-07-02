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Компания Biostar официально обнародовала список материнских плат, совместимых с новой операционной системой Microsoft Windows 11. Эти поддерживаемые платы оснащены TPM 2.0 для обеспечения наилучшей совместимости с новой ОС.

Список совместимых на данный момент материнских плат Biostar с Windows 11 представлен ниже.

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Intel AMD

Серия Z590 Серия X570

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Серия B560 Серия B550

Серия B460 Серия A520

Серия H510 Серия B450

Серия B250 Серия X470

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Серия X370

Серия B350

Серия A320





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Этот список представляет собой текущую линейку материнских плат, поддерживаемых Windows 11, от Biostar, и в ближайшее время он должен быть расширен для других моделей чипсетов. Наиболее интересным выглядит отсутствие в списке наборов микросхем Intel серии 300 и любых наборов микросхем Intel серии H, например, H270 и H370.

Biostar - первый производитель, официально представивший список продуктов, поддерживаемых Windows 11 материнских плат. Вероятно, что в ближайшее время мы должны ожидать аналогичные списки от других популярных производителей, таких как Asus, Gigabyte, MSI, ASRock и других.

Это должно немного упростить сборку ПК, поскольку новые системные требования Windows 11 могут ускользнуть от внимания пользователя при сборке ПК, который не знает, что функция TPM 2.0, теперь необходима для поддержки последней ОС от Microsoft.