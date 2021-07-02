Biostar представила список материнских плат с поддержкой Windows 11
реклама
Компания Biostar официально обнародовала список материнских плат, совместимых с новой операционной системой Microsoft Windows 11. Эти поддерживаемые платы оснащены TPM 2.0 для обеспечения наилучшей совместимости с новой ОС.
Список совместимых на данный момент материнских плат Biostar с Windows 11 представлен ниже.
Intel AMD
Серия Z590 Серия X570
реклама
Серия B560 Серия B550
Серия B460 Серия A520
Серия H510 Серия B450
Серия B250 Серия X470
реклама
Серия X370
Серия B350
Серия A320
реклама
Этот список представляет собой текущую линейку материнских плат, поддерживаемых Windows 11, от Biostar, и в ближайшее время он должен быть расширен для других моделей чипсетов. Наиболее интересным выглядит отсутствие в списке наборов микросхем Intel серии 300 и любых наборов микросхем Intel серии H, например, H270 и H370.
Biostar - первый производитель, официально представивший список продуктов, поддерживаемых Windows 11 материнских плат. Вероятно, что в ближайшее время мы должны ожидать аналогичные списки от других популярных производителей, таких как Asus, Gigabyte, MSI, ASRock и других.
Это должно немного упростить сборку ПК, поскольку новые системные требования Windows 11 могут ускользнуть от внимания пользователя при сборке ПК, который не знает, что функция TPM 2.0, теперь необходима для поддержки последней ОС от Microsoft.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила