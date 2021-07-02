Графическая карта AMD Instinct MI200 получит 128 ГБ памяти HBM2E
AMD не собирается раскрывать информацию о своей новой графической карте Instinct MI200 следующего поколения ещё в течение нескольких месяцев, но патчи для Linux продолжают раскрывать новые функции и возможности этих будущих карт. Как оказалось, графический процессор, который будет использоваться для суперкомпьютера Frontier exascale, будет иметь невероятную подсистему памяти, поддерживающую до 128 ГБ HBM2E.
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Уже известно, что графическая карта AMD Instinct MI200 под кодовым названием Aldebaran на основе архитектуры CDNA 2 использует два кристалла в одном корпусе чипа с использованием AMD Infinity. Один из последних патчей AMD для Linux раскрывает архитектуру памяти Instinct MI200.
Как оказалось, на каждом из кристаллов установлено по четыре унифицированных контроллера памяти (UMC). Каждый UMC поддерживает восемь каналов памяти, каждый канал подключен к 2 ГБ высокоскоростной памяти HBM2. Хотя описание AMD подсистемы памяти довольно подробное, на самом деле оно может вызвать некоторую путаницу.
HBM2 поддерживает интерфейс шириной 1024 бит, который обычно называется каналом HBM2. Однако каждый стек HBM2 состоит из двух, четырех или восьми устройств DDR DRAM с двумя 128-битными каналами на каждое устройство на базовой логической матрице. По сути, стек HBM поддерживает до восьми 128-битных каналов через свой 1024-битный интерфейс.
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На данный момент не совсем понятно, что AMD подразумевает под каналом. По сути, каждый из UMC Aldebaran может подключаться к четырем стекам HBM2 через 4096-битный интерфейс памяти. Поскольку каждый канал адресует 2 ГБ памяти, один кристалл может адресовать до 64 ГБ памяти, тогда как два кристалла могут работать со 128 ГБ памяти. Фактическая пропускная способность подсистемы памяти Aldebaran неизвестна, но если предположить, что AMD использует новейшие чипы HBM2 SK Hynix со скоростью 3,6 Гбит/с, ее подсистема памяти обеспечит пропускную способность графического процессора до колоссальных 3,64 ТБ/с.
Стоит однако иметь в виду, что вычислительные графические процессоры Instinct MI200 должны использовать функцию ECC, поэтому часть их пропускной способности и емкости памяти будет использоваться для исправления ошибок. Таким образом, не все 128 ГБ памяти Instinct MI200 будут доступны для приложений.
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