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Microsoft снизит требования к процессору для поддержки Windows 11

Однако это ограничится лишь процессорами Intel 7-го поколения и первым поколением AMD Ryzen
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 Когда Microsoft анонсировала Windows 11, стало ясно, что впервые за более чем десятилетие, минимальные требования для установки Windows были значительно повышены. Минимальный объем оперативной памяти и хранилища увеличен до 4 ГБ и 64 ГБ соответственно. А что касается процессоров, то больше нет поддержки 32-битных и одноядерных чипов.

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 В то же время, Microsoft провела жесткую линию в отношении поддерживаемых поколений процессоров. Для Intel понадобится восьмое поколение или новее, а для AMD - Ryzen 3000 или новее. Это вызвало серьезные возмущения среди пользователей. К счастью, сегодня Microsoft объявила, что может добавить поддержку для процессоров Intel седьмого поколения и AMD Zen 1.

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 В сообщении о системных требованиях, говорится, что Windows 11 имеет набор функций, поддержка которых должна обеспечиваться центральными процессорами. К таким процессорам относятся чипы Intel восьмого поколения и новее, AMD Zen 2 и Qualcomm серий 7 и 8. В сообщении также говорилось, что Intel шестого поколения и старше, а также процессоры AMD до чипов Zen просто не могут соответствовать критериям Windows 11. Однако чипы Intel седьмого поколения и AMD Zen 1 могут подойти.

  В сообщении говорится, что по мере выпуска обновлений по программе Windows Insiders и сотрудничестве с OEM-производителями, компания будет тестировать устройства, работающие на чипах Intel 7-го поколения и AMD Zen 1, которые смогут соответствовать требованиям новой операционной системы.

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 Хотя TPM 2.0 является требованием для Windows 11, это не единственное, для чего требуются новые процессоры. Следует учитывать и другие функции безопасности, такие как безопасность на основе виртуализации (VBS), HVCI и безопасная загрузка. Кроме того, процессор должен поддерживать новую модель драйверов Windows.

 Это объясняет, почему минимальные требования для Windows 11 при ее поставке отличаются от требований для ее тестирования в рамках программы предварительной оценки Windows. То есть пользователь сможете зарегистрировать ПК с процессором Intel седьмого поколения, но, возможно, не сможет запустить Windows 11, когда она выйдет.

 Еще одна вещь, которую отметила Microsoft, заключается в том, что она использует приложение PC Health, которое было разработано, чтобы помочь узнать, совместим ли компьютер с Windows 11. Компания будет работать над его улучшением, а затем перевыпустит приложение. Между тем, сторонние инструменты уже лучше умеют сообщать, почему компьютер не может работать с Windows 11, хотя их нужно будет обновить в свете сегодняшних разъяснений по минимальным требованиям.

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