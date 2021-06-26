AMD выпустила комплект APU 4700S на архитектуре Zen2
Стоит однако помнить, что это не APU Ryzen. AMD поступила осторожно, не используя этот бренд для загадочного гибрида встроенного и настольного APU. Есть некоторые сходства и некоторые различия между этим APU и его преемником, известным как A9-9820, который использовал процессоры от Xbox One.
реклама
AMD не публиковала фотографию самого APU, но есть несколько фотографий материнской платы:
Настольный комплект AMD 4700S включает APU на архитектуре Zen2, предустановленный на материнской плате Mini ITX. Всего в этой системе можно установить до от 8 до 16 ГБ памяти GDDR6. На плате нет слотов M.2, но доступен полноразмерный слот PCIe 2.0 x4.
Похоже, что AMD 4700S соответствует дизайну APU XBOX Series X/S и, возможно, даже PlayStation5, хотя исторически, эти APU обычно предназначались для консолей XBOX.
реклама
AMD APU 4700S - это процессор на базе Zen2 с 8 ядрами и 16 потоками, как и в XBOX. Конфигурация памяти, похоже, также соответствует спецификациям игровой консоли, но AMD не раскрыла частоту памяти.
Хотя технически это APU, здесь нет встроенного графического процессора. Это наводит на мысль, что эти APU являются отбраковкими APU Xbox Series X/S с нефункциональными блоками графического процессора. Другими словами, 4700S требует установки дискретного графического процессора, и AMD предоставила список совместимых графических процессоров, в который входит серия AMD Radeon 500 на базе архитектуры Polaris, а также GeForce GT 730-1030 и GeForce GTX 1050-1060.
Цены на 4700S в настоящее время неизвестны, но они скоро появятся в магазинах уже на следующей неделе.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила