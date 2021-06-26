Появилось изображение первой китайской видеокарты начального уровня
Китай уже несколько лет пытается производить свои собственные вычислительные графические процессоры, а в этом году планировалось также выпустить несколько игровых графических процессоров начального уровня. В то время как развитие техпроцессов для производства микросхем и центральных процессоров идет хорошо, развитие GPU несколько отстает. В этом году мы впервые увидели изображения 7-нм вычислительных графических процессоров, произведенных в Китае компанией Tianshu Zhixin. Но игровые графические процессоры начального уровня, которые, как ожидается, будут выпущены Zhaoxin в этом году, испытывают небольшие проблемы. На форумах Baidu предполагается, что Zhaoxin уже отменила модель dGPU.
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В прошлом году Zhaoxin объявила о своем намерении выпустить графический процессор начального уровня с TGP мощностью 70 Вт для китайского рынка. Предполагалось, что эта модель будет производиться на 28-нм техпроцессе, поэтому она не станет конкурентом тому, что в настоящее время производит AMD, Nvidia и вскоре Intel. Согласно сообщению Baidu, компания назвала этот графический процессор "Ji Riu 3000". Он был собран дочерней компанией Glenfly Technology, что подтверждает логотип G на кулере. Карта кажется довольно маленькой, а кулер покрывает только ядро графического процессора, это означает, что он не слишком сильно нагревается, к тому же, вероятно, потребляет менее 70 Вт, поскольку питается лишь через слот PCIe. Видеокарта оснащена разъемами HDMI и D-Sub. В тесте Unigine Heaven карта показала скорость 32 кадра в секунду. Не известны точные настройки, но 32 кадра в секунду все равно довольно низко, учитывая, что Nvidia RTX 3060 Ti показывает в этом тесте в разрешении 1080p 131 кадр в секунду.
Если это действительно отмененная модель, это доказывает, что Zhaoxin не сидит сложа руки. Одной из компаний, контролирующих Zhaoxin, является VIA Technologies, которая производила графические процессоры S3 еще в начале 2000-х, поэтому эти новые китайские графические процессоры могут быть основаны на этих процессорах, но с некоторыми современными технологиями. У Zhaoxin еще есть достаточно времени, чтобы выполнить свое обещание и выпустить графический процессор в этом году.
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