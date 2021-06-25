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NVIDIA выпустит ускоритель A100 PCIe с 80 ГБ памяти HBM2e

В настоящее время ускоритель A100 с разъемом PCIe может похвастаться только 40 Гб памяти
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 Nvidia GA100 является самым крупным графическим процессором на базе архитектуры NVIDIA Ampere. Этот чип содержит 54 миллиарда транзисторов на кристалле площадью 826 мм2. В сочетании с 40 или 80 ГБ памяти HBM2e он является мощным решением для высокопроизводительных вычислений. В настоящее время графический процессор предлагается в двух вариантах: либо с разъемом SXM4, либо со стандартным PCIe 4.0. Хотя обе модели предлагают схожую пиковую вычислительную мощность, существуют различия в подключении между графическими процессорами, поскольку вариант PCIe ограничен конфигурациями только из двух графических процессоров посредством NVLink.

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 Как стало известно, NVIDIA скоро выпустит модель на 80 ГБ с разъемом PCIe. Это будет означать, что производитель предложит модели на 40 и 80 ГБ для интерфейсов SXM и PCIe, в настоящее время вариант на 80 ГБ доступен только с разъемом SXM.

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 NVIDIA пока не подтвердила существование этого графического процессора, по крайней мере, официально. Неофициально ссылки на этот вариант можно найти уже в документации NVIDIA:

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 Официально на данный момент существует только три варианта A100, но, как подтверждают источники, модель с объемом памяти 80GB с разъемом PCIe будет выпущена на следующей неделе. Ожидается, что этот вариант будет иметь пропускную способность 2 ТБ/с.

 

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nvidia hbm nvidia ampere hbm2 hbm2e a100 pcie hbm3
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