NVIDIA анонсировала издание DOOM Eternal GeForce RTX 3080 Ti Limited Edition Demon Slayer Bundle
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Сегодня компания NVIDIA объявила, что она стала партнером Bethesda, чтобы отпраздновать запуск Doom Eternal с технологией трассировки лучей и функции DLSS в конце этого месяца. Более того, NVIDIA и Bethesda устроили розыгрыш, в котором ограниченное количество пользователей сможет купить специальный комплект DOOM Eternal GeForce RTX 3080 Ti Limited Edition Demon Slayer Bundle. Этот набор будет стоить 1450 долларов США по правилам розыгрыша и будет ограничен всего 300 экземплярами по всему миру. К сожалению не все желающие приобрести данный набор будут иметь право принять участие в розыгрыше, так как право участвовать имеют только граждане США, Канады, Австралии и Европейского союза.
В комплект входит видеокарта GeForce RTX 3080 Ti от NVIDIA, код игры Doom Eternal, цифровая подарочная карта Bethesda Gear Store на 100 долларов, коврик для мыши Doom Eternal, фигурка Doom Eternal Titanium Slayer и футболка. Акция стартует сегодня и продлится до 6 июля. Розыгрыш и объявление победителей состоится 8 июля 2021 г.
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