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Как известно, Microsoft проведет мероприятие «Что будет дальше с Windows» 24 июня, и, хотя компания не раскрывает, что именно представляет собой «следующее поколение Windows», компания продолжает выпускать тизеры, предлагающие довольно большие визуальные изменения, планируемые в Windows 11.

Windows 11 - это, по сути, обновление Sun Valley для Windows 10 с функциями Windows 10X. В настоящее время планируется запустить обновление осенью с улучшениями, новыми функциями и новым пользовательским интерфейсом.

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В преддверии запуска новой Windows 24 июня в социальных сетях Microsoft в очередной раз немного попиарила операционную систему. Хотя никаких подробностей не было предоставлено, тизер показывает отражение рабочего стола в глазах модели, а фоновое изображение взято из просочившейся сборки.

В тизере показаны только синие обои и мало что говорится о будущей операционной системе, однако теперь подтверждено, что сборка, попавшая в сеть была официальной, и синие обои обязательно будут частью ОС.

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Помимо официального тизера, Microsoft также обновила профиль и фотографию обложки своих устройств в социальных сетях тем же фоновым изображением, что и Windows 11.

Как можно видеть на скриншоте ниже, страница Microsoft в Facebook для «Windows» была обновлена новым синим профилем.

Ожидается, что новая версия Windows под кодовым названием Sun Valley будет включать важные обновления различных важных компонентов, таких как меню «Пуск» и рабочий стол. В дополнение к меню «Пуск» ожидается совершенно новый магазин Windows, постоянный темный режим и закругленные углы в финальной сборке.

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Microsoft также проводит внутреннее тестирование пакетов Windows Feature Experience Pack, которые будут включать важные изменения интерфейса для ОС. Например, виджеты Windows, по-видимому, являются частью пакета веб-интерфейса и не привязаны к обновлениям операционной системы, это означает, что его можно регулярно обновлять новыми функциями через Microsoft Store.

Windows 11 также будет включать возможности, которые ранее были протестированы по программе Windows Insider. Эти функции включают DoH (DNS через HTTPS), новый буфер обмена Windows, новую сенсорную клавиатуру, интеграцию Microsoft Edge в диспетчере задач, поддержку графического интерфейса в подсистемах Windows для Linux и многое другое.