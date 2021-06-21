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Компания ASRock приспосабливается к росту увлечения майнингом, и сегодня запускает свою материнскую плату H510 Pro BTC+, предназначенную для размещения нескольких графических карт. Точнее, компания выпустила материнскую плату с шестью полноразмерными слотами PCIe 3.0 x16. Материнская плата получила не малые размеры: 50,1 x 22,4 см. На плате достаточно места для беспроблемной установки любого трехслотового графического процессора, так как слоты разнесены на достаточное расстояние друг от друга. Тем не менее, чтобы обеспечить питание всех шести графических процессоров на полной скорости, необходимо 96 линий. Вот почему только первый слот работает на полной скорости x16, а другие ограничены скоростью PCIe 3.0 x1, так как чипсет H510, естественно, не может поддерживать 96 линий.

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Для питания плата снабжена двойным 24-контактный разъем питания PCIe. Плата имеет четырехфазное питание с дросселями на 50 Ампер. Также на плате есть один разъем SATA III и слот M.2 PCIe 3.0 для твердотельных накопителей M.2 длиной до 110 мм. Материнская плата доступна для покупки на Newegg по цене 279 долларов.