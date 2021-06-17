Infinix готовит смартфон с зарядкой на 160 Вт
Малоизвестная у нас компания Infinix продает телефоны с 2013 года и добилась неплохих успехов на растущих рынках Индии и азиатского региона. Компания имеет амбициозные планы и не собирается отставать от конкурентов. В начале этого месяца появилось сообщение, что следующий смартфон Infinix может получить поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 160 Вт, а теперь в сеть попали изображения грядущего телефона Infinix с интересным дизайном.
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На приведенном рендере показан грядущий телефон Infinix, который имеет три камеры, порт USB Type-C, стереодинамики и дисплей с отверстием под фронтальную камеру в левом верхнем углу. На задней панели большими буквами написано «Now», что является интересным дизайнерским решением. Хотя, все это можно было видеть ранее на других смартфонах.
К сожалению, о смартфоне нет другой информации о телефоне. Неизвестны его технические характеристики и точное название. Вполне возможно, что для именно этот смартфон получит зарядное устройство на 160 Вт, над которым работает Infinix, но это только догадки.
Предыдущим смартфоном Infinix стал Note 10 Pro - бюджетный флагман компании с чипсетом MediaTek Helio G95, 6,95-дюймовым экраном с частотой 90 Гц и ОС Android 11.
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