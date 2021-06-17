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Rainbow Six Siege получила поддержку DLSS 2.2

Игра стала первой, получившей новейшую версию технологии
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 Сегодня появилась информация, что последняя версия технологии Deep Learning Super Sampling была добавлена в игру Rainbow Six Siege.

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 Официальный пост в блоге NVIDIA фактически не упоминает о DLSS 2.2, но последняя версия этой технологии была обнаружена порталом Redditors. Библиотека DLL (nvngx_dlss.dll), добавленная в последнем патче Siege, имеет новую версию 2.2.6.0, это означает, что Siege стала первой игрой, официально поддерживающей DLSS 2.2.

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 Хотя версия 2.2 является новой, большинство игр уже поддерживают или были недавно обновлены для поддержки DLSS 2.1, например, Metro Exodus). Версия DLSS 2.1 дебютировала еще в октябре 2020 года в Wolfenstein Youngblood и обеспечила поддержку разрешения 8K. Версия DLSS 2.0 значительно улучшила качество изображения по сравнению с DLSS 1.0 за счет введения векторов движения и нового алгоритма масштабирования.

 Некоторые пользователи сообщают, что можно перенести файл DLL в другие игры, что якобы улучшает качество изображения или уменьшает количество артефактов, однако, версия DLSS 2.2, похоже, не улучшает производительность по сравнению с DLSS 2.1.

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 NVIDIA утверждает, что DLSS под управлением Vulkan может повысить производительность в 4K до 50%. Игра уже достаточно хорошо оптимизирована, поэтому DLSS будет эффективен только при высоких разрешениях. Игра также поддерживает NVIDIA Reflex, дополнительно оптимизируя задержку между щелчком мыши и действием на экране.

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