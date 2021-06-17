Rainbow Six Siege получила поддержку DLSS 2.2
Сегодня появилась информация, что последняя версия технологии Deep Learning Super Sampling была добавлена в игру Rainbow Six Siege.
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Официальный пост в блоге NVIDIA фактически не упоминает о DLSS 2.2, но последняя версия этой технологии была обнаружена порталом Redditors. Библиотека DLL (nvngx_dlss.dll), добавленная в последнем патче Siege, имеет новую версию 2.2.6.0, это означает, что Siege стала первой игрой, официально поддерживающей DLSS 2.2.
Хотя версия 2.2 является новой, большинство игр уже поддерживают или были недавно обновлены для поддержки DLSS 2.1, например, Metro Exodus). Версия DLSS 2.1 дебютировала еще в октябре 2020 года в Wolfenstein Youngblood и обеспечила поддержку разрешения 8K. Версия DLSS 2.0 значительно улучшила качество изображения по сравнению с DLSS 1.0 за счет введения векторов движения и нового алгоритма масштабирования.
Некоторые пользователи сообщают, что можно перенести файл DLL в другие игры, что якобы улучшает качество изображения или уменьшает количество артефактов, однако, версия DLSS 2.2, похоже, не улучшает производительность по сравнению с DLSS 2.1.
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NVIDIA утверждает, что DLSS под управлением Vulkan может повысить производительность в 4K до 50%. Игра уже достаточно хорошо оптимизирована, поэтому DLSS будет эффективен только при высоких разрешениях. Игра также поддерживает NVIDIA Reflex, дополнительно оптимизируя задержку между щелчком мыши и действием на экране.
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