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Гибридная система охлаждения с внешним 120-мм радиатором с одним вентилятором является не единственным изменением по сравнению с оригинальной моделью RX 6900 XT. Новая RX 6900 XT с жидкостным охлаждением отличается более высокими тактовыми частотами, а также увеличенным TDP до 330 Вт. Одни только эти изменения обеспечат заметное повышение производительности графического процессора Navi 21. Самое интересное, это то, что эта модель будет иметь более быструю память со скоростью 18 Гбит/с. Это увеличит максимальную пропускную способность до 576 ГБ/с.

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Radeon RX 6900 XT LC имеет игровую частоту 2250 МГц и частоту в разгоне - 2435 МГц, что соответственно на 235 МГц и 185 МГц выше, чем у варианта с воздушным охлаждением. В остальном никаких изменений в спецификациях нет, видеокарта по-прежнему основана на графическом процессоре Navi 21 XT, хотя и обновленном до варианта XTXH.

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"Видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT с жидкостным охлаждением представляет собой передовой край инженерии и дизайна, обеспечивая сверхвысокую частоту кадров в топовых играх в разрешении 4K при максимальных настройках, а также имеет преимущества по шуму и температуре, присущие конструкциям с жидкостным охлаждением. Новые мощные вычислительные блоки, совершенно новый кэш AMD Infinity Cache и 16 ГБ выделенной памяти GDDR6 обеспечивают отличный запас для игр в будущем", - отметили в AMD

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Видеокарта пока доступна только системным интеграторам, и ее уже анонсировали розничные продавцы из США, Японии и Великобритании. Тем не менее, пока нет официальных данных о рекомендованной стоимости для этой модели или какой-либо информации о доступности на розничном рынке.