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Ноутбуки ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition и HP Omen 16 пока являются единственными, которые были анонсированы AMD в рамках своей новой программы по продвижению игровых ноутбуков премиум-класса. Первый оснащен графическим процессором Radeon RX 6800M, а второй - RX 6600M.

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HP Omen 16 использует шасси, аналогичное дизайну устройства 2020 года, что в целом было положительно воспринято обозревателями и потребителями. 16,1-дюймовая версия - это новая модель, в которой используется комплектующие компании AMD: процессор Ryzen 7 5000 и Radeon RX 6600M.

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Новинка явно выглядит не очень на фоне конкурента. Она даже не имеет QHD экрана с частотой обновления 165 Гц, вместо этого этот ноутбук за 1480 долларов оснащается только FullHD панелью с неизвестными характеристиками. Однако точно известно, что участие в программе AMD Advantage Laptop гарантирует, что ноутбук обеспечит игровой процесс со скоростью до 100 FPS и более при частоте экрана 144 Гц.

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Программа также требует как быстрого накопителя, так и длительного времени автономной работы. Как пояснили в ASUS, это одна из причин, по которой в их ноутбуке ROG STRIX G15 нет переключателя MUX для дискретной и интегрированной графики. При переключении на дискретный графический процессор система обеспечит намного меньшее время автономной работы, но в то же время значительно повысит производительность, что доказал технический специалист Jarrod, снявший новое видео по этой теме.

На данный момент ноутбук HP Omen 16 не имеет даты поступления в продажу, а также не известны рынки, для которых он предназначен.