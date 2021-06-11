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В 2021 году компания Samsung планирует повторить успех прошлогоднего смартфона Galaxy S20 FE, представив Galaxy S21 FE. Считается, что это немного урезанная версия основной линейки Galaxy S21, хотя смартфон сохранит тройную заднюю камеру с основным датчиком на 64 мегапикселя, плоский дисплей с частотой 120 Гц и процессор Snapdragon 888.

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Более ранняя утечка, связанная со спецификациями устройства, указывала на не впечатляющие 6 ГБ оперативной памяти для версии Fan Edition следующего поколения. Информация была взята из списка Geekbench 5 для Samsung SM-G990B, который считается номером модели Galaxy S21 FE. Однако это устройство, по всей видимости, претерпело некоторые изменения и было модернизировано.

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На этот раз тест определил устройство с 8 Гб оперативной памяти, хотя остальные характиристики, включая ОС Android 11 и чипсет Qualcomm с тактовой частотой до 2,84 ГГц остались прежними. Этот новый смартфон SM-G990B набрал гораздо больше очков, чем предыдущий, намекая на то, что либо Samsung значительно оптимизировала версию One UI 3, либо это стало результатом дополнительного количества оперативной памяти.