Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Сегодня второй вторник июня, а значит время для выхода исправлений Windows. Каждая версия Windows 10 получает накопительные обновления, предназначенные для повышения безопасности и стабильности. Обновления получают следующие версии: 1507, 1607, 1809, 1909, 2004, 20H2 и 21H1. Версия 1803 получила последнее обновление в мае, а версии 1809 и 1909 теперь поддерживаются только в определенных каналах. Между тем, Windows 10 версии 21H1 теперь общедоступна и впервые включена в этот список.

Обычные пользователи получат обновления только в том случае, если они используют Windows 10 версий 2004, 20H2 или 21H1. Все эти версии получают одно и то же обновление, благодаря которому пользователи получают номера сборки 19041.1052, 19042.1052 и 19043.1052 соответственно. Это обновление KB5003637, и его можно загрузить вручную. Вот основные особенности этого обновления:

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -60% от цены 4Tb WD Purple <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> -19 000р на 14Tb Seagate Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080 <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

- обновления для повышения безопасности при использовании устройств ввода: мышь, клавиатура или перо.

- бновления для улучшения безопасности Windows OLE (составные документы).

реклама

- обновления для проверки имен пользователей и паролей.

- обновления для повышения безопасности, когда Windows выполняет основные операции.

- обновления для хранения и управления файлами.

Поскольку обновления являются накопительными, они включают в себя все, что было добавлено или исправлено в дополнительных обновлениях, выпущенных пару недель назад, включая функцию «Новости и интересы» на панели задач.

реклама

Поскольку обновления функций Windows 10 были незначительными, то все поддерживаемые в настоящее время версии основаны на одной и той же сборке.

Напомню, что Microsoft проведет мероприятие 24 июня, на котором как предполагается будет анонсирована новая операционная система Windows 11.