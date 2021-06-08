Microsoft выпустила обновление Windows 10 19043.1052
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Сегодня второй вторник июня, а значит время для выхода исправлений Windows. Каждая версия Windows 10 получает накопительные обновления, предназначенные для повышения безопасности и стабильности. Обновления получают следующие версии: 1507, 1607, 1809, 1909, 2004, 20H2 и 21H1. Версия 1803 получила последнее обновление в мае, а версии 1809 и 1909 теперь поддерживаются только в определенных каналах. Между тем, Windows 10 версии 21H1 теперь общедоступна и впервые включена в этот список.
Обычные пользователи получат обновления только в том случае, если они используют Windows 10 версий 2004, 20H2 или 21H1. Все эти версии получают одно и то же обновление, благодаря которому пользователи получают номера сборки 19041.1052, 19042.1052 и 19043.1052 соответственно. Это обновление KB5003637, и его можно загрузить вручную. Вот основные особенности этого обновления:
- обновления для повышения безопасности при использовании устройств ввода: мышь, клавиатура или перо.
- бновления для улучшения безопасности Windows OLE (составные документы).
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- обновления для проверки имен пользователей и паролей.
- обновления для повышения безопасности, когда Windows выполняет основные операции.
- обновления для хранения и управления файлами.
Поскольку обновления являются накопительными, они включают в себя все, что было добавлено или исправлено в дополнительных обновлениях, выпущенных пару недель назад, включая функцию «Новости и интересы» на панели задач.
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Поскольку обновления функций Windows 10 были незначительными, то все поддерживаемые в настоящее время версии основаны на одной и той же сборке.
Напомню, что Microsoft проведет мероприятие 24 июня, на котором как предполагается будет анонсирована новая операционная система Windows 11.
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