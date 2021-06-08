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AMD официально представила видеокарты Radeon Pro W6800, Radeon Pro W6600 и W6600M

Старшую модель уже можно купить, остальные будут доступны немного позже
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 Сегодня компания AMD анонсировала графические адаптеры AMD Radeon PRO W6000 для рабочих станций, обеспечивающие исключительную производительность, стабильность и надежность для профессиональных пользователей. Новые графические карты были разработаны и оптимизированы для выполнения требовательных рабочих нагрузок архитектурного проектирования, мультимедийных проектов сверхвысокого разрешения, сложного проектирования и инженерного моделирования, а также передовых приложений для редактирования изображений и видео.

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 Новая линейка созданна на основе архитектуры AMD RDNA 2, являющейся основой для мощных ПК, ноутбуков и современных игровых консолей, включает AMD Radeon PRO W6800 - самую быструю графическую карту AMD для рабочих станций, графическую карту AMD Radeon PRO W6600 и графический процессор AMD Radeon PRO W6600M, предназначенный для профессиональных мобильных рабочих станций.

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 " Архитектура AMD RDNA 2 была разработана с нуля для обеспечения производительности мирового уровня для широкого спектра приложений и рабочих нагрузок. Внедрение этой революционной архитектуры в нашу линейку графических процессоров для рабочих станций позволяет пользователям работать с гораздо большими наборами данных, значительно сокращает время визуализации и ускоряет обработку очень сложных моделей и симуляций. Серия AMD Radeon PRO W6000 предоставляет профессионалам новый мощный инструмент в их арсенале для ускорения проектов и воплощения творческих замыслов в жизнь", - сказал Скотт Херкельман, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер графического бизнес-подразделения AMD.

 Ключевые возможности и особенности новой видеокарты AMD Radeon серии W6000 для рабочих станций включают:

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 - усовершенствованные вычислительные блоки с аппаратно-ускоренной трассировкой лучей в реальном времени. Усовершенствованные вычислительные блоки с ускорителями лучей предлагают до 46 процентов более быструю визуализацию, чем графические карты Radeon PRO, основанные на архитектурах предыдущего поколения в SOLIDWORKS Visualize 20212;

 - поддержка затенения с переменной скоростью (VRS) обеспечивает фотореалистичность и рендеринг в реальном времени;

 - AMD Infinity Cache объемом до 128 МБ, встроенный в кристалл графического процессора, предназначен для уменьшения задержки и энергопотребления, что позволяет AMD Radeon PRO W6800 обеспечивать наивысшую на сегодняшний день производительность графического процессора RDNA для рабочих станций;

 - память с интеллектуальным доступом обеспечивает более высокую производительность для ключевых профессиональных рабочих нагрузок, предоставляя процессорам AMD Ryzen 5000 для настольных ПК или отдельным процессорам AMD Ryzen 3000 для настольных ПК доступ ко всей высокоскоростной графической памяти GDDR6;

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 - AMD Radeon PRO Viewport Boost разработан для современных профессиональных рабочих нагрузок и совместимого программного обеспечения, чтобы помочь увеличить количество кадров в секунду с увеличением размера файлов проекта.

 AMD продолжает работать с ведущими поставщиками профессиональных программных приложений, чтобы гарантировать, что видеокарты AMD Radeon PRO созданы для требовательной круглосуточной работы и протестированы на соответствие исключительным стандартам, обеспечивая стабильность и надежность, необходимые профессионалам в области рабочих станций.

 Видеокарта AMD Radeon PRO W6800 уже доступна для покупки по цене 2249 долларов США. Младшая модель AMD Radeon PRO W6600 пока не доступна для приобретения, но ожидается в третьем квартале 2021 года по цене 649 долларов США. Мобильная видеокарта AMD Radeon PRO W6600M появится сначала в составе рабочей станции HP Fury ZBook G8 июле текущего года.

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