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NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti протестирована перед выходом

В сеть попали результаты тестирования новинки в синтетических тестах и нескольких играх
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 Создатель Bilibili опубликовал видео с синтетическими, майнинговыми и игровыми тестами видеокарты RTX 3070 Ti. Этот ранний обзор не раскрывает название видеокарты, котороq, вероятно, является кастомная модель, поскольку для доступа к модели Founder Edition требуется подписание NDA. Тем не менее, не требуется много усилий, чтобы определить точную модель, благодаря скриншоту GPU-Z, который был выпущен во время видеообзора.

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 Этот ранний обзор основан на пресс драйвере NVIDIA для RTX 3070 Ti (GeForce 466.61). Он также использовался для RTX 3070i, но модель RTX 3080 использует более старый драйвер GeForce 466.54. Инсайдер до сих пор не обновил утилиту GPU-Z до 2.40.0, которая имеет полную поддержку GeForce RTX3080Ti и GeForce RTX 3070Ti, это означает, что некоторые данные о картах отсутствуют. Вероятно, это сделано преднамеренно для скрытия информации. Идентификатор подсистемы подтверждает, что видеокартой является модель Colorful Vulcan X.

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 Кроме того, в сеть просочился еще один видеообзор другой RTX 3070 TI. Также есть видео от TecLab, показывающее другую модель и полный скриншот GPU-Z:

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 Инсайдер протестировал как стандартные, так и оптимизированные настройки энергопотребления (которые должны обеспечить лучшую производительность майнинга). Программное обеспечение для майнинга четко демонстрирует эффект нового ограничителя скорости хеширования, который теперь является стандартом почти для каждой модели в линейке RTX 30, кроме RTX 3090. Было продемонстрировано, что хешрейт падает с 70 до 40 MH/s. С памятью GDDR6X, разогнанной на 1500 МГц, и ограничением мощности до 80%, производительность не намного лучше, поскольку она начинается с 78 MH/s и быстро падает до 45 MH/s. Пока никто не взломает новый ограничитель майнинга на этой модели с TDP 290 Вт, она определенно не должна выглядеть так же интересно для майнеров, как RTX 3070 с TDP 220 Вт до появления серии LHR.

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 RTX 3070 Ti: общая синтетическая и игровая производительность

 Видеокарта тестировалась на той же системе, что и модель RTX 3080 Ti. Она оснащена процессором AMD Ryzen 9 5900X на материнской плате B550. В синтетических тестах RTX 3080 оказывается на 18% быстрее, чем RTX 3070 Ti, при этом лидерство по игровой производительности выроастает до 22%. RTX 3070 отстает от RTX 3070 TI на 9,4% в синтетике и на 7,3% в играх.

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