Galaxy A22 5G станет самым дешевым 5G смартфоном Samsung
Samsung выпустила два новых доступных телефона серии A. Galaxy A22 и Galaxy A22 5G, последний из которых является самым дешевым 5G смартфоном, имеющимся у Samsung, и обладает неплохими характеристиками.
реклама
Сети 5G значительно выросли за последний год, и инвестирование в смартфон 5G на данный момент кажется разумной идеей. Не обязательно использовать 5G в качестве единственного решающего фактора, так как даже без этого Galaxy A22 5G действительно является интересным выбором, особенно если бюджет ограничен, но хочется приобрести именно устройство Galaxy.
Если поддержка 5G не нужна, тогда можно приобрести версию LTE. Обычный Galaxy A22 оснащен 6,4-дюймовым AMOLED Infinity-U дисплеем разрешением HD+ с частотой 90 Гц, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а также 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Он работает на чипсете MediaTek Helio G80 и имеет четыре камеры на задней панели с 48-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным сверхшироким датчиком, 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельным макросенсором, а на передней панели у него расположен 13-мегапиксельный датчик.
С Galaxy A22 5G, покупатель получает более крупный 6,6-дюймовый TFT-дисплей с частотой 90 Гц разрешением HD+ и чипсет MediaTek Dimensity 700 5G. Можно выбирать между вариантами с 4, 6 и 8 Гб оперативной памяти, а также 64 или 128 гигабайтами встроенной памяти. Кроме того объем памяти можно увеличить за счет поддержки карт microSD емкостью до 1 ТБ.
реклама
На задней панели есть 48-мегапиксельный основной сенсор без OIS, 5-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельный датчик глубины. Селфи-камера имеет разрешение 8 мегапикселей.
И у Galaxy A22, и у Galaxy A22 5G имеют пластиковую рамку и заднюю панель, а также одинаковые аккумуляторы емкостью 5000 мАч, 15-ваттную зарядку и работают на One UI 3.1 на базе Android 11. Оба телефона также имеют боковые сканеры отпечатков пальцев.
Galaxy A22 и Galaxy A22 5G будут доступны в нескольких цветах по цене от 229 евро и 249 евро соответственно.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила