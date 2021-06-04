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Galaxy A22 5G станет самым дешевым 5G смартфоном Samsung

Его стоимость составит от 249 евро
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 Samsung выпустила два новых доступных телефона серии A. Galaxy A22 и Galaxy A22 5G, последний из которых является самым дешевым 5G смартфоном, имеющимся у Samsung, и обладает неплохими характеристиками.

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 Сети 5G значительно выросли за последний год, и инвестирование в смартфон 5G на данный момент кажется  разумной идеей. Не обязательно использовать 5G в качестве единственного решающего фактора, так как даже без этого Galaxy A22 5G действительно является интересным выбором, особенно если   бюджет ограничен, но хочется приобрести именно устройство Galaxy.

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 Если поддержка 5G  не нужна, тогда можно приобрести версию LTE. Обычный Galaxy A22 оснащен 6,4-дюймовым AMOLED Infinity-U дисплеем разрешением HD+  с частотой 90 Гц, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а также 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Он работает на чипсете MediaTek Helio G80 и имеет  четыре камеры на задней панели с 48-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным сверхшироким датчиком, 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельным макросенсором, а на передней панели у него расположен 13-мегапиксельный датчик.

 С Galaxy A22 5G, покупатель получает более крупный 6,6-дюймовый TFT-дисплей с частотой 90 Гц  разрешением HD+ и чипсет MediaTek Dimensity 700 5G. Можно выбирать между вариантами с 4, 6 и 8 Гб оперативной памяти, а также 64 или 128 гигабайтами встроенной памяти. Кроме того объем памяти можно увеличить за счет поддержки карт microSD емкостью до 1 ТБ.

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 На задней панели есть 48-мегапиксельный основной сенсор без OIS, 5-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельный датчик глубины. Селфи-камера имеет разрешение 8 мегапикселей.

 И у Galaxy A22, и у Galaxy A22 5G имеют пластиковую рамку и заднюю панель, а также одинаковые аккумуляторы емкостью 5000 мАч, 15-ваттную зарядку и работают на One UI 3.1 на базе Android 11. Оба телефона также имеют боковые сканеры отпечатков пальцев.

 Galaxy A22 и Galaxy A22 5G будут доступны в нескольких цветах по цене от 229 евро и 249 евро соответственно.

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Теги

samsung mediatek dimensity 700 galaxy a22 galaxy a22 5g helio g80
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