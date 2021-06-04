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Ранее на этой неделе Microsoft объявила о запуске «нового поколения Windows». Но даже до этого было много предположений о том, как будет называться новая версия системы. Все признаки указывают на запуск Windows 11. Компания не заявляла об этом публично, и не будет до своего большого мероприятия, посвященного анонсу.

Генеральный директор Сатья Наделла и глава подразделения Windows и устройств Панос Панай, называют систему следующим поколением Windows, а не Windows 10.

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На первый взгляд может показаться, что это неподвижное изображение, но в шестисекундном видео есть легкие движения. Свет, проецируемый через логотип Windows, движется, и это определенно сделано специально. Может быть, это закат в Windows 10? Это также может быть просто движущееся по небу солнце, представляющее кодовое название новой системы Sun Valley.

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Ключевым моментом является то, что горизонтальная перекладина в логотипе Windows отсутствует в проходящем через нее свете. Из-за этого падающий на поверхность свет похож на число 11.

Мероприятие также проводится в 11 утра по восточному времени. Помимо официальных тизеров Microsoft, инсайдер Эван Бласс также подтвердил название Windows 11.

В предстоящие перед анонсом недели можно ожидать новых утечек о грядущей Windows. Скорее всего в сеть попадут утечки внутренних сборок, и мы узнаем об этом до начала мероприятия Microsoft.