Motorola может возродить смартфоны серии Defy
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В этом году Motorola может возродить свой старый бренд Defy, выпустив новый телефон среднего класса. Согласно недавним утечкам, грядущее устройство Motorola Defy будет оснащено дисплеем разрешением HD+, чипсетом Qualcomm Snapdragon 662 и 4 ГБ оперативной памяти.
Оригинальный Motorola Defy дебютировал еще в 2010 году. Это был один из первых Android смартфонов, обеспечивающих защиту от пыли и воды. Поскольку в то время трудно было найти водо- и пыленепроницаемый смартфон, серия Defy приобрела огромную популярность. Но по мере того, как все больше производителей стали использовали эту функцию, серия Defy потеряла свою актуальность, и Motorola переключила свое внимание на другие инновации. Однако в недавнем отчете 91mobiles говорится, что компания вернет бренд Defy в конце этого года.
В отчете упоминается грядущее устройство Motorola под кодовым названием Athena. Предполагается, что устройство будет оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной памяти, дисплеем HD+ (720 x 1600 пикселей) и ОС Android 10. Хотя в списке не упоминается название Defy, известный инсайдер Ishan Agarwal подтвердил, что оно будет запущено в рамках новой линейки Motorola Defy.
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Первым устройством в новой линейке Defy, похоже, станет переименованный Moto G9 Play. Таким образом, смартфон может получить 6,5-дюймовый HD+ дисплей, 48-мегапиксельную тройную камеру на задней панели и батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт.
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