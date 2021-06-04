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Компания AMD опубликовала в сети короткое видео, в котором рассказывается о выпуске своих будущих видеокарт Radeon Pro W6800 и Radeon Pro W6600, предназначенных для профессионального использования. Короткое видео дает нам некоторое представление о конструкции кожуха системы охлаждения графического процессора. Кроме того, из ролика видно, что новинка получит шесть разъемов Mini DisplayPort, которые являются стандартными для профессиональной серии Radeon Pro. Письмо кампании, которое она разослала, имеет URL-адрес, содержащий сообщение «consumer-radeon-pro-w6800-w6600-pre-announce». таким образом, понятно, что нас ожидает анонс двух новых профессиональных видеокарт. Как ожидается, они будут основаны на 7-нм графическом процессоре Navi 21, который также используется в игровых видеокартах Radeon RX 6800, Radeon 6800 XT и Radeon RX 6900 XT.

В сети уже появлялись некоторые утечки по готовящимся видеокартам Radeon ProW6800, а также Radeon Pro W6900X, однако подробные технические характеристики пока остаются неизвестными. Анонс новинок состоится на специальном мероприятии 8 июня.

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