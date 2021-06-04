Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Atari наконец-то определилась с датой запуска розничной продажи своей домашней консоли Atari VCS. Многочисленные задержки и неопределенности заставили многих задуматься, будет ли когда-нибудь система вообще выпущена. Хотя, наконец, здесь, он, вероятно, будет изрядно бороться с его высокой ценой по сравнению с ведущими современными консолями.

реклама

Публичное подтверждение интереса Atari к возвращению на рынок игровых консолей появилось в середине 2017 года, но только спустя еще целый год, компания запустила краудфандинговую кампанию для консоли Atari VCS. Затем последовали многочисленные задержки, и в какой-то момент казалось, что весь проект был скомпрометирован после ухода ведущего архитектора системы.

анонсы и реклама 3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b> -40000р на RTX 3080 в Ситилинке -10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

В конце концов, Atari начала отправлять заказы первым спонсорам проекта, и теперь она готова к запуску консоли в розничную продажу. Игровая система Atari VCS будет доступна с 15 июня 2021 года в магазинах GameStop, Best Buy, Micro Center и непосредственно на сайте Atari. Стоимость системы VCS Onyx Base начинается с 299,99 долларов, а комплекты VCS Black Walnut и Onyx All-In, которые также получат джойстик с классическим дизайном и современный контроллер, будут стоить на 100 долларов дороже - 399,99 долларов.

реклама

Ярые поклонники компании, вероятно, обязательно приобретут себе консоль, но при такой высокой цене её почти наверняка обойдут стороной обычные покупатели.

Кроме того, каждый розничный магазин будет предлагать свои уникальные рекламные акции в день запуска, однако, Atari не раскрыла подробности о получаемых при покупке бонусах.