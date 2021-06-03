GPU GeForce не появятся в ближайшее время в смартфонах
Компания AMD показала немало интересного во время презентации на Computex в этом году, в том числе тизер грядущей однокристальной системы для смартфонов Samsung Exynos, в которую интегрирован графический процессор Radeon с возможностью трассировки лучей. Что касается обработки графики, то чипсеты для смартфонов прошли долгий путь всего за несколько лет благодаря достижениям, пионером которых является ARM. ПК и консоли по-прежнему имеют преимущество, но если будет больше появляться чипов, подобных тем, что производятся Samsung и AMD, разрыв может значительно сократиться. Интересно, что ARM находится в процессе приобретения компанией Nvidia, поэтому чипы Exynos на базе AMD могут получить серьезную конкуренцию. Однако это произойдет не слишком скоро, как предположил генеральный директор Nvidia в сеансе вопросов и ответов на Computex.
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Дженсен Хуанг заявил: "Реализация графического процессора GeForce с функциями трассировки лучей на чипе смартфона на данный момент не является хорошей идеей. Игры с трассировкой лучей довольно большие. Набор данных довольно большой, и на это нужно много времени".
Хуанг, вероятно, думает, что графические процессоры еще должны пройти несколько циклов миниатюризации, прежде чем появиться в мобильных чипсетах. Samsung и AMD, похоже, уже имеют готовые 5-нм чипы, поэтому им проще реализовать свои идеи. Кроме того, приобретение ARM еще не завершено, поэтому Nvidia, возможно, также придется подождать, по крайней мере, до первой половины 2022 года, прежде чем продолжить изучение в данной области. В любом случае, Хуанг считает, что на данный момент лучшим решением Nvidia для Android устройств является облачный игровой сервис GeForce Now, которым уже пользуются 10 миллионов игроков по всему миру и имеет список из 1000 игр.
"Именно так мы хотели бы охватить устройства на Android, Chrome, iOS, Mac OS, Linux, все виды устройств, будь то телевизор, мобильное устройство или ПК. Я думаю, что для нас сейчас это лучшая стратегия", - сказал Хуанг.
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Говоря о процессах миниатюризации, СМИ также интересовались возможными инвестициями Nvidia в производственные процессы. На данный момент Nvidia не имеет собственных заводов и полагается на такие предприятия, как Samsung и TSMC. Приобретение ARM могло бы со временем принести достаточно средств для собственных производственных предприятий, но Хуанг скептически относится к такой идее.
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