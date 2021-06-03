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a Сегодня появилась информация о производительности анонсированной вчера видеокарты Nvidia GeForce RTX 3070 TI, благодаря двум утечкам тестов в Ashes of the Singularity и Geekbench 5. Однако результаты тестов настолько расплывчаты, насколько это возможно, что дает небольшое представление о реальной производительности RTX 3070 Ti.

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К сожалению, оценка Ashes of the Singularity, в частности, почти ничего не говорит нам о производительности новой видеокарты Nvidia из-за конфигурации системы и настроек качества игры.

RTX 3070 Ti работала в паре с Ryzen 9 3900X и 32 ГБ оперативной памяти, а используемое разрешение составляло 1080P с высокими настройками, а не пресетом crazy. RTX 3070 Ti имеет среднюю частоту кадров 105,5 кадров в секунду.

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Хотя частота кадров выглядит неплохо, это, вероятно, один из худших тестов Ashes на сегодняшний день, поскольку разрешение установлено на уровне 1080p, а тестер даже не использовал максимальное качество.

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Для улучшения результатов нужна мощная система, например на базе процессора Ryzen 5000 или сильно разогнанного чипа от Intel 10-го или 11-го поколения. Но самое главное, хотелось бы видеть разрешение 1440P или 4K и запускать игру с максимальными настройками.

В настоящее время недостаточно тестов на уровне high с той же конфигурацией процессора и памяти, чтобы судить о производительности. Например, лучший результат для теста в разрешении 1080P принадлежит системе, работающей на Core i7-11700KF с 16 ГБ оперативной памяти, с RTX 3080.

Результат Geekbench 5 поможет лучше понять производительность RTX 3070 Ti. В сочетании с Core i9-11900K видеокарта RTX 3070 Ti набрала 155763 балла в тесте OpenCL.

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Для сравнения, RTX 3080 в Geekbench набрала 183 452 балла, а RTX 3070 - 135 886 баллов. Таким образом, RTX 3070 Ti находится между оригинальной RTX 3080 и RTX 3070, будучи на 17% медленнее, чем RTX 3080, и на 14% быстрее, чем RTX 3070, чего и следовало ожидать.

Для получения точного представления о производительности необходимо дождаться полноценных обзоров RTX 3070 Ti. Это особенно верно в отношении Geekbench 5, который особенно чувствителен к вычислительной производительности графических процессоров, что редко бывает в реальных игровых приложениях.