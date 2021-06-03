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Компания AMD недавно обновила ядро Linux, добавив информацию о готовящемся к выпуску APU Yellow Carp. Yellow Carp - это кодовое название будущего APU Rembrandt для ноутбуков и настольных APU следующего поколения. Предполагается, что данная серия станет преемником чипов Cezanne, которая будет иметь загадочную архитектуру ядра Zen3+. На данный момент это единственная серия процессоров, которая фигурирует в дорожной карте со знаком «плюс» в названии архитектуры.

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Rembrandt также вносит серьезные изменения в архитектуру графического процессора, это будет первый APU на базе RDNA2 после Van Gogh, который также еще не выпущен. Что касается мобильных серий, то Rembrandt будет разделена, как и Cezanne, на серию H c высокой производительностью и энергоэффективную U серию.

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APU потребуется новый разъем FP7, что заставит производителей ноутбуков изменить существующие конструкции материнских плат. Это понятно, поскольку чипы Rembrandt получат серьезные изменения не только в ядре CPU и GPU, но и в системе ввода-вывода. Процессоры Rembrandt станут первыми APU AMD, поддерживающим стандарты памяти DDR5 и LPDDR5. Они также получат поддержку интерфейса PCIe Gen4, чего в настоящее время нет у Cezanne.

Согласно новой информации, у Rembrandt не будет кеша третьего уровня (L3), по крайней мере, в недавнем обновлении ядра Linux такой записи нет, только кеш L1 и L2.

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Кроме того, вместо 8 графических вычислительных модулей у Rembrandt будет только 6. Однако код не подтверждает полное количество CU в APU. Используемый при производстве техпроцесс также еще не подтвержден, но слухи о 6-нм техпроцессе муссируются довольно часто, поэтому будет не удивительно, если они окажутся правдой.