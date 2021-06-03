GeForce RTX 3080 Ti поступила в продажу в России и по всему миру
Сегодня, 3 июня, новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti официально поступила в продажу. Новинка оснащена 8-нм графическим процессором Ampere GA102-225 с 10240 ядрами CUDA. Это на 17% больше, чем у оригинальной GeForce RTX 3080, и менее чем на 3% меньше, чем у RTX 3090. Однако, в отличие от флагманской модели, GeForce RTX 3080 Ti имеет только 12 ГБ памяти GDDR6X. У оригинальной модели, напомню, было только 10 ГБ памяти с 320-битной шиной памяти. Для увеличения объема памяти потребовалось увеличить ширину шины до 384 бит, что в результате улучшило максимальную пропускную способность до 912 ГБ/с.
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Ещё вчера видеокарты в исполнении RTX 3080 Ti Founders Edition были протестированы независимыми обозревателями, которые пришли к выводу, что видеокарта действительно быстрее, чем RTX 3080, но повышение цены более чем на 500 долларов не может оправдать возросшую производительность. К сожалению, кастомные модели от партнеров Nvidia не сильно отличаются по стоимости, и их цена значительно превышает рекомендованную розничную цену, например, в российской рознице самые дешевые модели стоят более 200000 рублей.
Напомню, что на следующей неделе должна выйти еще одна модель на архитектуре Ampere - RTX 3070 Ti на полноценном графическом процессоре GA104. Обе карты вместе с обновленной серией RTX 3000 LHR получили ограничитель майнинга, который должен отбить охоту у майнеров покупать игровые видеокарты и перейти на специализированные платы.
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