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Инсайдер Ice Universe раскрыл более подробную информацию о Galaxy Z Flip3, одном из двух складных смартфонов, которые Samsung, как ожидается, выпустит в этом году. По словам известного инсайдера, Samsung оснастила устройство рамками, ширина которых не превышает 3,8 мм, что лучше, чем у Galaxy Z Flip или Galaxy Z Flip 5G.

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Судя по всему, рамки не одинакового размера, но они все равно должны придать следующему Galaxy Z Flip более привлекательный вид, чем текущие модели. Кроме того, Ice Universe утверждает, что Samsung уменьшила толщину металлического каркаса в Galaxy Z Flip3 до такой степени, что он не выглядит и не ощущается как металл.

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Кстати, Samsung подала несколько патентов на технологию Round Diamond Pixel, по сообщению LetsGoDigital. Патентные заявки не раскрывают многих подробностей, но показывают логотип.

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Round Diamond Pixel основана на технологии Diamond Pixel, которую Samsung показывала в прошлом году. Samsung позиционирует технологию Diamond Pixel для складных OLED-дисплеев, из этого следует, что Round Diamond Pixel является ее продолжением. Пока неясно, когда компания планирует вывести на рынок дисплеи Round Diamond Pixel. Тем не менее, вряд ли является совпадением, что компания зарегистрировала торговую марку за несколько месяцев до предполагаемых дат выпуска Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3.