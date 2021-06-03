VIPER GAMING выпустила память DDR4 VIPER ELITE II
VIPER - игровой бренд компании PATRIOT, мирового лидера в области высокопроизводительной памяти, твердотельных накопителей и флеш-накопителей, сегодня объявила о выпуске на рынок своей новой серии оперативной памяти VIPER ELITE II DDR4 Perfomance Memory. VIPER ELITE II унаследовала свой успешный дизайн от отмеченной наградами серии ELITE Perfomance Memory и продолжает обеспечивать непревзойденную стабильность и потенциал разгона для энтузиастов и профессиональных геймеров. Новинка адаптирована для сборщиков ПК, которым требуется ориентированное на производительность решение без RGB и с широким диапазоном скоростей и емкостей.
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"VIPER ELITE II - это разумное обновление нашей популярной и отмеченной наградами серии VIPER ELITE, и с его помощью мы возвращаемся к основам создания превосходного модуля DRAM. Что касается VIPER ELITE II, мы сосредоточились на скорости, емкости и стабильности. Эти комплекты памяти предлагают множество вариантов для геймеров или создателей контента, которые хотят поднять производительность своей системы на новый уровень", - сказал Роджер Синмото, вице-президент VIPER.
VIPER ELITE II отличается новой конструкцией теплораспределителя. Алюминиевый теплоотвод закрывает модуль, обеспечивая выдающиеся тепловые характеристики и поддерживая стабильность системы при самых тяжелых нагрузках. Кроме того, каждый модуль построен на 10-слойной печатной плате с использованием только проверенных вручную микросхем памяти и компонентов высочайшего качества, чтобы гарантировать, что каждый модуль соответствует строгим стандартам качества VIPER для превосходной стабильности и надежности.
VIPER ELITE II полностью поддерживает профили XMP 2.0 для автоматического разгона и проверен на совместимость с новейшими платформами материнских плат Intel и AMD. Имея ограниченную пожизненную гарантию, модули памяти VIPER ELITE II теперь доступны в розничных магазинах по всему миру как в виде одного модуля, так и в виде двойных комплектов с частотами 2666 МГц, 3200 МГц, 3600 МГц, 4000 МГц и объемом модулей 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ.
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