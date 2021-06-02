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Microsoft объявила о внедрении автоматического HTTPS в свой браузер Edge 92. В настоящее время он доступен в предварительной версии на каналах Dev и Canary.

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Когда пользователь вводит URL в адресной строке браузер по умолчанию использует протокол HTTP, а затем перенаправляет на HTTPS, если веб-сайт его поддерживает. Теперь по умолчанию будет использоваться именно HTTPS.

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Однако, Microsoft Edge будет использовать автоматический переход на HTTPS только в том случае, если считает, что веб-сайт с большой вероятностью будет поддерживать более безопасный протокол, по крайней мере, по умолчанию. Браузер обращается к своей базе данных, которая включает сотни тысяч доменов.

Использование веб-сайтов с HTTPS важно, потому что это более безопасно. По словам Microsoft, с помощью HTTP злоумышленники могут просматривать или изменять интернет-трафик во время его передачи, то есть интернет-трафик можно перехватить, а если он небезопасен, им можно манипулировать.

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Хотя сейчас новая версия браузера находится в каналах Dev и Canary, она, вероятно, появится в бета-версии. Это запланировано на 8 июня, так что ждать долго не придется.

Что касается конкурента в лице Google Chrome, то данная функция присутствует в нем с версии Chrome 90. Поэтому в данном контексте компания Microsoft является догоняющей.