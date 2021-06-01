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Mozilla выпустила обновление Firefox 89 с новым дизайном

Обновленный дизайн получил название Proton
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 Mozilla несколько раз пересматривала дизайн Firefox за последнее десятилетие, в первую очередь стоит отметить дизайн «Australis» в 2014 году и обновленный дизайн «Photon» в 2017 году. Теперь начинается развертывание нового Firefox 89 для настольных и мобильных платформ, и в нем также есть очередное визуальное обновление под названием «Proton».

 Последний редизайн получит меньше изменений, чем Australis и Photon во время их выпуска. Большинство обновлений будут незаметны.

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 Наиболее значительным изменением является панель вкладок, где они теперь «плавают» над полосой с падающей тенью. Это определенно уникальный подход к вкладкам браузера, но панель функционал вкладок не изменится, поэтому пользователям не придется привыкать к обновлению.


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 Mozilla заявила в своем блоге: «Свежий Firefox приятен для глаз, яркий и плавный на экранах любого размера, будь то компьютеры, телефоны или планшеты. Новый набор значков, четкая типографика и продуманный интервал во всем отражают современную эстетику 2021 года. Мы всегда рады, когда выходит новый Firefox. Если вы в какой-то момент отказались от Firefox, то обновленный браузер призван вернуть вас и сделать его браузером, которым вы всегда будете пользоваться».

 Firefox 89 на Android и iOS также имеет некоторые элементы редизайна. В браузере на Android есть новые значки во всем приложении, и, в отличие от браузера для настольных компьютеров, Firefox для Android сохраняет значки в дополнительном меню.

 Firefox доступен для загрузки с официального сайта. Также можно скачать приложение для Android в Play Store или версию для iOS в App Store.

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