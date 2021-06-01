Samsung начала производство экранов с частотой 120 Гц для iPhone 13
Apple извлекла тяжелый урок в прошлом году, когда пандемия вызвала серию сбоев в ее цепочке поставок, некоторые из которых сохраняются и год спустя. Компания пытается получить все компоненты, необходимые для iPhone 13, чтобы он мог следовать обычному графику выпуска.
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В прошлом году аналитик Минг-Чи Куо сказал, что Apple вернется к обычному графику выпуска iPhone 13. Согласно отчету The Elec, более двух недель назад Samsung уже начала производство OLED-дисплеев из низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO) для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Подразделение дисплеев LG также начало производство для моделей iPhone 13 более низкого уровня.
Это означает, что модели iPhone 13 Pro, скорее всего, получат технологию дисплея ProMotion, которая дебютировала в iPad Pro 2017 года, обеспечивая высокую частоту обновления до 120 Гц, которая достаточно распространена на флагманских телефонах Android.
Еще до выпуска iPhone 12 ходили слухи, что Apple впервые представит в iPhone дисплей с частотой 120 Гц, но продолжающаяся нехватка некоторых компонентов вынудила компанию пересмотреть свое решение.
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Технология отображения LTPO на 5–20 процентов более эффективна по сравнению со стандартными дисплеями AMOLED, и именно это позволило Apple добавить технологию always-on display в Apple Watch Series 5 и Series 6. Компания также могла бы добавить такую функциональность к iPhone, поскольку ожидается, что в iPhone 13 будет представлена новая технология аккумуляторов, которая имеет более высокую плотность энергии, что может снизить влияние на общее время автономной работы.
На данный момент похоже, что серия iPhone 13 вийдет точно по расписанию. Apple ожидает высокого спроса на новые телефоны, поскольку она разместила заказы на 80 миллионов дисплеев у Samsung, 30 миллионов дисплеев у LG Display и 9 миллионов у китайского производителя BOE.
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