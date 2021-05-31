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AMD Radeon RX 6800M

Флагманская видеокарта Radeon RX 6800M будет оснащена графическим процессором Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами. Эта мобильная видеокарта получит 12 ГБ локальной памяти GDDR6 и 96 МБ Infinity Cache. Частота графического процессора составит 2300 МГц. Новинка нацелена на топовые игровые ноутбуки мощностью до 145 Вт и выше. Одним из первых устройств с Radeon RX 6800M станет ASUS ROG STIRX G15.

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AMD Radeon RX 6700M

Урезанный чип Navi 22 будет представлен в модели Radeon RX 6700M. Она будет иметь 2304 потоковых процессора, столько же, сколько и текущие видеокарты RX 5700M и RX 5600M, но в его основе лежит новая архитектура. Шина памяти также была уменьшена до 160 бит в сравнении с флагманской моделью. Таким образом на неё установлено 10 ГБ памяти стандарта GDDR6. Тактовая частота осталась на уровне RX 6800M, которая составляет 2300 МГц. Из-за ограниченного количества ядер и более узкой шины размер Infinity Cache был уменьшен до 80 МБ. Эта модель должна устанавливаться в ноутбуках с TDP до 135 Вт.

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AMD Radeon RX 6600M

Данная модель уже была подтверждена ранее благодаря упоминанию в драйвере. Radeon RX 6600M основана на графическом чипе Navi 23 XM с 1792 потоковыми процессорами. Графический чип Navi 23 имеет 128-битную шину памяти, что позволяет установить на видеокарте 8 ГБ памяти GDDR6. Radeon RX6600M будет иметь повышенную тактовую частоту до 2177 МГц и нацелена на игровые ноутбуки с TDP до 100 Вт.