AMD анонсировала мобильные видеокарты серии Radeon RX 6000M
реклама
AMD Radeon RX 6800M
Флагманская видеокарта Radeon RX 6800M будет оснащена графическим процессором Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами. Эта мобильная видеокарта получит 12 ГБ локальной памяти GDDR6 и 96 МБ Infinity Cache. Частота графического процессора составит 2300 МГц. Новинка нацелена на топовые игровые ноутбуки мощностью до 145 Вт и выше. Одним из первых устройств с Radeon RX 6800M станет ASUS ROG STIRX G15.
AMD Radeon RX 6700M
Урезанный чип Navi 22 будет представлен в модели Radeon RX 6700M. Она будет иметь 2304 потоковых процессора, столько же, сколько и текущие видеокарты RX 5700M и RX 5600M, но в его основе лежит новая архитектура. Шина памяти также была уменьшена до 160 бит в сравнении с флагманской моделью. Таким образом на неё установлено 10 ГБ памяти стандарта GDDR6. Тактовая частота осталась на уровне RX 6800M, которая составляет 2300 МГц. Из-за ограниченного количества ядер и более узкой шины размер Infinity Cache был уменьшен до 80 МБ. Эта модель должна устанавливаться в ноутбуках с TDP до 135 Вт.
реклама
AMD Radeon RX 6600M
Данная модель уже была подтверждена ранее благодаря упоминанию в драйвере. Radeon RX 6600M основана на графическом чипе Navi 23 XM с 1792 потоковыми процессорами. Графический чип Navi 23 имеет 128-битную шину памяти, что позволяет установить на видеокарте 8 ГБ памяти GDDR6. Radeon RX6600M будет иметь повышенную тактовую частоту до 2177 МГц и нацелена на игровые ноутбуки с TDP до 100 Вт.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила