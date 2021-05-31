ZOTAC случайно подтвердила анонс GeForce RTX 3080Ti и RTX 3070Ti раньше Nvidia
Как и ожидалось, Zotac подтвердила запуск предстоящих видеокарт RTX 3070/80 Ti еще до того, как NVIDIA сама анонсировала новинки. Похоже, что это произошло по ошибке. Компания Zotac на своей странице в социальной сети Twitter разместила соответствующее сообщение. Твит подтверждает анонс новой серии немного раньше, чем ожидалось. Вероятно, ошибка вызвана разностью часовых поясов. Компания Zotac подтверждает, что на предстоящем мероприятии Computex Keynote будут анонсированы обе модели: GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti.
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Официальный анонс на Computex станет первым этапом на пути к новым видеокартам. 2 июня будет снят запрет на публикацию обзоров RTX 3080 Ti, а 3 июня состоится запуск продукта. GeForce RTX 3070 Ti также будет анонсирована сегодня, но эмбарго на обзор заканчивается только 9 июня, а видеокарты поступят в продажу на день позже.
Ниже представлены изображения моделей ZOTAC RTX 3080 Ti AMP Holo и Trinity. На данный момент фотографий моделей GeForce RTX 3070 Ti пока нет, но кто знает, что еще можно ожидать от Zotac за несколько часов до анонса.
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