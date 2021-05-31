Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как и ожидалось, Zotac подтвердила запуск предстоящих видеокарт RTX 3070/80 Ti еще до того, как NVIDIA сама анонсировала новинки. Похоже, что это произошло по ошибке. Компания Zotac на своей странице в социальной сети Twitter разместила соответствующее сообщение. Твит подтверждает анонс новой серии немного раньше, чем ожидалось. Вероятно, ошибка вызвана разностью часовых поясов. Компания Zotac подтверждает, что на предстоящем мероприятии Computex Keynote будут анонсированы обе модели: GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti.

реклама

Официальный анонс на Computex станет первым этапом на пути к новым видеокартам. 2 июня будет снят запрет на публикацию обзоров RTX 3080 Ti, а 3 июня состоится запуск продукта. GeForce RTX 3070 Ti также будет анонсирована сегодня, но эмбарго на обзор заканчивается только 9 июня, а видеокарты поступят в продажу на день позже.

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Ниже представлены изображения моделей ZOTAC RTX 3080 Ti AMP Holo и Trinity. На данный момент фотографий моделей GeForce RTX 3070 Ti пока нет, но кто знает, что еще можно ожидать от Zotac за несколько часов до анонса.