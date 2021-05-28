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ASUS показала будущие материнские платы на чипсете X570S

Данный чипсет более энергоэффективный и может обходиться без активного охлаждения
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 Компания ASUS показала тизер, на котором представлены, возможно, последние материнские платы на чипсете AMD X570. Платы основаны на обновленном чипсете X570S, который может обходиться радиатором с безвентиляторным охлаждением, в отличие от оригинального X570, который на большинстве моделей материнских плат охлаждается радиаторами с вентилятором. На тизере изображены по крайней мере четыре модели - одна из линейки материнских плат ProArt, одна из линейки недорогих игровых материнских плат серии TUF Gaming, одна из серии игровых материнских плат премиум-класса ROG Strix и последняя из серии материнских плат для энтузиастов и оверклокеров ROG Crosshair.

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 Материнская плата в правом нижнем квадранте - это не Crosshair VIII Dark Hero, а, скорее всего Crosshair Formula следующего поколения. Левая нижняя плата может быть преемником ROG Strix X570-E Gaming. Верхняя правая плата может быть преемником TUF Gaming X570 Pro, в то время как в верхнем левом углу может быть полностью новая плата из серии ProArt. 

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amd asus x570 x570s
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