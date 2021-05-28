ASUS показала будущие материнские платы на чипсете X570S
Компания ASUS показала тизер, на котором представлены, возможно, последние материнские платы на чипсете AMD X570. Платы основаны на обновленном чипсете X570S, который может обходиться радиатором с безвентиляторным охлаждением, в отличие от оригинального X570, который на большинстве моделей материнских плат охлаждается радиаторами с вентилятором. На тизере изображены по крайней мере четыре модели - одна из линейки материнских плат ProArt, одна из линейки недорогих игровых материнских плат серии TUF Gaming, одна из серии игровых материнских плат премиум-класса ROG Strix и последняя из серии материнских плат для энтузиастов и оверклокеров ROG Crosshair.
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Материнская плата в правом нижнем квадранте - это не Crosshair VIII Dark Hero, а, скорее всего Crosshair Formula следующего поколения. Левая нижняя плата может быть преемником ROG Strix X570-E Gaming. Верхняя правая плата может быть преемником TUF Gaming X570 Pro, в то время как в верхнем левом углу может быть полностью новая плата из серии ProArt.
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