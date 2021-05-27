NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti в Ashes of the Singularity уступает Radeon RX 6800 XT
В последнее время довольно часто первым игровым приложением, в котором тестируются новые видеокарты стала игра Ashes of the Singularity. Эта стратегия в реальном времени была выпущена в 2016 году как первая игра, поддерживающая API DirectX12. Теперь она может быть первой игрой, в которой протестирована грядущая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Некоторые обозреватели получили доступ к новым драйверам GeForce 466.54, так что тест, вероятно, принадлежит одному из них.
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GeForce RTX 3080 TI была протестирован в трех разрешениях 4K, 1440p и 1080p с настройками графики Crazy. В итоге видеокарта набрала 9300, 9100 и 8700 баллов соответственно.
Пользователь использовал для тестирования процессор AMD Ryzen 9 3900XT, однако, для сравнения не привел результатов других видеокарт. К счастью, в сети можно найти результаты от других пользователей, использовавших тот же процессор с видеокартами серии AMD Radeon RX 6000. Хотя сравнение не совсем корректное, поскольку в результатах тестов AOTS отсутствует информация о таких параметрах, как тактовая частота или конфигурация памяти. Но общую картину можно представить. Стоит также учитывать, что производительность в одной игре не отражает реальных скоростных показателей в других игровых приложениях.
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NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, запуск которой запланирован на 4 июня, будет основана на графическом процессоре GA102-225 с 10240 ядрами CUDA и 12 ГБ памяти стандарта GDDR6X. NVIDIA до сих пор не предоставила MSRP, поэтому трудно провести сравнение как с GeForce RTX 3090, так и с GeForce RTX 3080.
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