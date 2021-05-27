Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время довольно часто первым игровым приложением, в котором тестируются новые видеокарты стала игра Ashes of the Singularity. Эта стратегия в реальном времени была выпущена в 2016 году как первая игра, поддерживающая API DirectX12. Теперь она может быть первой игрой, в которой протестирована грядущая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Некоторые обозреватели получили доступ к новым драйверам GeForce 466.54, так что тест, вероятно, принадлежит одному из них.

реклама

GeForce RTX 3080 TI была протестирован в трех разрешениях 4K, 1440p и 1080p с настройками графики Crazy. В итоге видеокарта набрала 9300, 9100 и 8700 баллов соответственно.

анонсы и реклама Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT 2Tb Seagate: -30% за пару дней RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Пользователь использовал для тестирования процессор AMD Ryzen 9 3900XT, однако, для сравнения не привел результатов других видеокарт. К счастью, в сети можно найти результаты от других пользователей, использовавших тот же процессор с видеокартами серии AMD Radeon RX 6000. Хотя сравнение не совсем корректное, поскольку в результатах тестов AOTS отсутствует информация о таких параметрах, как тактовая частота или конфигурация памяти. Но общую картину можно представить. Стоит также учитывать, что производительность в одной игре не отражает реальных скоростных показателей в других игровых приложениях.

реклама

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, запуск которой запланирован на 4 июня, будет основана на графическом процессоре GA102-225 с 10240 ядрами CUDA и 12 ГБ памяти стандарта GDDR6X. NVIDIA до сих пор не предоставила MSRP, поэтому трудно провести сравнение как с GeForce RTX 3090, так и с GeForce RTX 3080.